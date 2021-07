E’ guerra aperta tra Mario Balotelli e l’ex fidanzata di origini svizzere Clelia, madre di suo figlio Lion.

Tutto succede sui social e parte da una story Instagram del calciatore: “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro. Questo è diabolico, triste e immorale”, ha scritto SuperMario.

Un attacco pesantissimo, che non finisce qui: “La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.

La replica di Clelia è stata immediata, con tanto di tag a Balotelli per non lasciare dubbi: “Non ha rispetto per le madri, l’unica cosa che fa è mentire. Sono una sua vittima fisicamente e moralmente. Non si ferma mai”.

E poi la controreplica dell’attaccante, che ha definito “folle” la sua ex.

Sono due i i figli di Mario Balotelli: Pia ha 9 anni ed è nata dalla relazione con Raffaella Fico, Lion è nato poco meno di 4 anni fa dalla storia – naufragata ben presto – con Clelia.

