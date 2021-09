Anna Tatangelo si prepara a una nuova avventura su Canale 5, dal 19 settembre, la domenica alle 15.30. Sarà alla conduzione di “Scene da un matrimonio” (condotto da Davide Mengacci negli anni ’90): “Il programma è totalmente nuovo e diverso”, spiega.

Al centro come è facilmente intuibile i matrimoni di gente comune che la cantante, da “semplice” invitata, vedrà e racconterà da un particolare punto di vista.

L’altare le riporta alla mente la relazione con Gigi D’Alessio, ormai al capolinea: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio – rivela al Corriere della Sera -. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”.

Oggi Anna Tatangelo sta vivendo un nuovo amore, quello con il collega Livio Cori. E chissà se non sarà proprio lui a farla vestire di bianco.

