Trentuno anni di differenza, ma la passione non manca e la vita sessuale certo non ne risente.

Almeno stando a quanto dichiarato da Amedeo Goria, 67enne giornalista sportivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta ora fidanzato con Vera Miales, modella e influencer moldava di 36 anni.

Goria ha ritrovato amore e passione, ha rivelato al settimanale “Nuovo” a cui ha rilasciato un’intervista: “Tra di noi c’è una grande attrazione, è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno”. Il giornalista si ritiene fortunato, perché “l’età – dice – non ha intaccato la mia virilità”.

"Quando vedo una donna da cui mi sento attratto sento l’impulso di conquistarla e sedurla”, dichiara, e per questo ammette che la fedeltà non fa per lui. “Non toglietemi la possibilità di tradire”.

Vera desidera diventare madre, ma Amedeo Goria al momento non ha intenzione di avere altri figli: “Una volta pensava di essere rimasta incinta, ma non era così. E’ stata l’occasione per parlarne, mi ha detto che vorrebbe un figlio con me ma io le ho risposto che se ha questo desiderio dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.

