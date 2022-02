Nuovo bebè in arrivo per Adriana Lima. La super modella ha annunciato su TikTok di aspettare il suo terzo figlio, il primo dal compagno, il produttore cinematografico Andre Lemmers. In una clip pubblicata sul social l’ex angelo di Victoria’s Secret ha mostrato come lui spesso le faccia degli scherzi “ma oggi è il momento della vendetta”, ha scritto sul video in cui tiene in mano il test di gravidanza.

Poi ha voluto mostrare ai fan anche la sua prima ecografia. Il piccolo nascerà in autunno.

Adriana, che è stata una delle modelle più pagate al mondo, ha avuto due figli dall’ex marito Marko Jaric.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata