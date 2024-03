Dopo il grande successo della prima data nel sud Sardegna, sabato 8 giugno torna a Cagliari, all’Arena in Fiera, il Teenage Dream, il format che sta conquistando migliaia di giovani in tutta Italia.

L’entusiasmo che ha accompagnato la prima data del party dedicato a musica, film e serie Tv degli anni 2000 è stato talmente grande che, dopo neanche una settimana dalla messa in vendita, i biglietti dell’evento di sabato scorso sono andati sold out.

Sabato 9 marzo, all’Opera Music Forum si respirava il giusto mix di nostalgia, amarcord e felicità grazie al party che è stato definito “la festa di tutti, quella festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata”.

Una festa unica che ripercorre il nuovo millennio e ci riporta agli anni della giovinezza, scandita da un meraviglioso spettacolo sul palco, con effetti speciali, coreografie e tutte le hit che hanno scandito l’adolescenza di chi è nato tra gli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio.

Quella di sabato 8 giugno sarà una grande occasione per tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi un ticket per la prima data!

Preparatevi a una serata piena di karaoke con le hit degli anni 2000 e di Disney Channel, ripassate le coreografie di High School Musical, i duetti di Camp Rock e sfoggiate i vostri outfit a tema.

Il vostro Teenage Dream adesso è di nuovo realtà!

Siete pronti?

Ci vediamo in pista!

Biglietti in vendita da lunedì 11 Marzo su www.operamusicforum.it .

Info su:

www.operamusicforum.it

www.tralenuvole.org

