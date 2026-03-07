Antonio Ibba lavora per l’Agenzia Funebre Garau dal 2018 e racconta così il suo mestiere: «Non è organizzare un funerale. È accompagnare le famiglie in uno dei momenti più delicati della loro vita».

Fondata nel 1956, l’Agenzia Garau rappresenta una realtà storica del territorio. Un’attività che richiede competenze tecniche – dalle pratiche burocratiche alla preparazione della salma fino alla cerimonia – ma soprattutto sensibilità umana.

«Quando arrivano i clienti dobbiamo aiutarli immediatamente, capire le loro esigenze e tradurle in soluzioni concrete, tenendo conto dello stato emotivo in cui si trovano. In quei momenti contano onestà e chiarezza».

L’aspetto più importante? «Restituire dignità all’ultimo saluto. Dietro ogni servizio c’è una storia, una famiglia, affetto. Alla fine della giornata resta la consapevolezza di aver aiutato qualcuno».

Un’eredità professionale e valoriale trasmessa nel tempo, come sottolinea lo stesso Ibba: «Roberto Garau ci ha insegnato attenzione e professionalità».

