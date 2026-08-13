Un buffet dedicato ai sapori del mare, una selezione di vini del territorio e musica dal vivo sotto le stelle. È la proposta del T Hotel Cagliari per la serata di Ferragosto, in programma nel suggestivo T Garden, il giardino della struttura nel cuore della città.

Gli ospiti potranno vivere un percorso enogastronomico che valorizza i prodotti del territorio, con un ricco buffet accompagnato dai vini della Cantina Su’Entu e della Cantina Nuraghe Anthigori. Completa l'esperienza un angolo dedicato ai formaggi del Caseificio Le 4 More.

Ad accompagnare la cena sarà la musica dal vivo di Francesca Corrias, protagonista insieme al suo Jazz Trio composto da Filippo Mundula al contrabbasso e Marco Morandini al pianoforte. Una serata pensata per chi desidera trascorrere il Ferragosto a Cagliari in un'atmosfera elegante e rilassata, tra buona cucina, vini selezionati e raffinati arrangiamenti jazz.

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