Quest'anno Mereu Sardegna Trivellazioni celebra il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo che la consacra come una realtà storica e un punto di riferimento per l'intero territorio sardo. Fondata nel 1974 a Tertenia da Gino Mereu, l'azienda è nata come un’impresa familiare, ma nel tempo è cresciuta fino a diventare leader nella realizzazione e manutenzione di pozzi per l’approvvigionamento idrico, con un’operatività estesa in tutte le province della Sardegna.

Con una missione chiara: rendere più accessibile il prezioso patrimonio idrico dell’isola, Mereu Sardegna Trivellazioni risponde alle sfide specifiche di un territorio spesso colpito da gravi siccità, come la Sardegna, dove avere accesso a fonti d’acqua stabili e sicure è una necessità impellente per privati, aziende agricole e imprese industriali.

Grazie a importanti investimenti in tecnologie avanzate e alla professionalità delle tre squadre di tecnici, Mereu Sardegna Trivellazioni opera con macchinari di ultima generazione che permettono di lavorare con precisione ed efficienza, ottimizzando i tempi di esecuzione e la qualità degli interventi. La scelta di utilizzare attrezzature all’avanguardia ha permesso all’azienda di crescere rapidamente, offrendo un servizio di trivellazione e manutenzione tra i più competitivi della regione.

Il team di Mereu Sardegna Trivellazioni include familiari e collaboratori esperti, che supportano l'azienda nelle funzioni operative, commerciali e amministrative. Questo connubio tra competenza tecnica e impegno familiare ha costruito una solida struttura aziendale che punta alla soddisfazione del cliente attraverso interventi duraturi e sicuri.

Un servizio completo per la salvaguardia dei pozzi e del territorio

Mereu Sardegna Trivellazioni offre un servizio completo: oltre alla realizzazione dei pozzi, si occupa della manutenzione e del recupero, interventi fondamentali per mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti nel tempo. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per prevenire guasti e garantire la massima efficienza, sono eseguiti con strumentazioni moderne come le videoispezioni, che consentono di intervenire con precisione anche nei casi più complessi, come il recupero di pompe incastrate o la riparazione di danni da usura.

Guardando al futuro, forti della tradizione

Oggi, a 50 anni dalla fondazione, Mereu Sardegna Trivellazioni continua a investire nel proprio futuro, per offrire un servizio che risponda in modo ancora più puntuale alle esigenze dei clienti. La storia di questa azienda è fatta di impegno, innovazione e passione, valori che la rendono un simbolo della capacità sarda di trasformare le sfide del territorio in opportunità di crescita e sviluppo.

Per maggiori informazioni e per una valutazione delle vostre esigenze idriche, visitate il sito www.mereusardegnatrivellazioni.it, scrivete a mereutrivellazioni@gmail.com, o contattate il numero +39 3289384225.

