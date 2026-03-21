Sarebbe di due morti e tre feriti gravi il bilancio provvisorio di una valanga in val Ridannna che ha travolto un gruppi di dieci escursionisti.

Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro – dei tre feriti – è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck.

Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri (dall'Alto Adige i tre Pelikan, l'Aiut Alpin e la Guardia di finanza e dall'Austria il Christophorus) e un'ottantina di soccorritori di tutta l'Alta valle Isarco.

Dopo il distacco della valanga sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria. È stata verificata la disponibilità di letti in terapia intensiva e di trattamenti Ecmo, ovvero di

supporto vitale extracorporeo.

(Unioneonline)

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