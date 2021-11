Quattro italiani su dieci hanno scelto di fare almeno un acquisto nel weekend degli sconti del Black Friday.

Lo rileva un sondaggio Coldiretti: "Molti cittadini – rileva l’associazione – hanno deciso di approfittare degli sconti per fare lo shopping di Natale, nonostante le nuove limitazioni con l'obbligo di mascherine all'aperto e i contingentamenti nei centri storici di alcune grandi città ma anche per le preoccupazioni per l'arrivo della nuova variante Omicron".

La tendenza nazionale - sottolinea la Coldiretti - è quella di spalmare le offerte durante l'intero weekend. Complessivamente si stima che il giro di affari quest'anno in Italia sfiora i 3 miliardi di euro, tra le vendite online, in crescita a 1,8 miliardi (+21% secondo l'Osservatorio e-commerce B2c Netcomm-Politecnico di Milano) e quelle nei negozi tradizionali.

Tra i prodotti più gettonati tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed enogastronomia. L’emergenza Covid, secondo Coldiretti, ha favorito l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola.

