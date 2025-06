La Regione Sardegna sarà presente con quattro aziende al “WMF - We Make Future”, la più grande fiera internazionale sull'intelligenza artificiale, la tecnologia e l'innovazione digitale in programma dal 4 al 6 giugno a Bologna.

L'evento, al quale sono attesi tremila tra startup e investitori, 700 espositori e 70mila visitatori provenienti da 90 Paesi, offrirà occasioni di business, di cooperazione globale e spazi per l'incontro tra stakeholder internazionali. Tre giorni di full immersion sul futuro, ma anche un'opportunità per riflettere su come renderlo sostenibile, inclusivo ed equo grazie al contributo delle tecnologie AI, tech e digital.

Le quattro aziende sarde sono Certy, Handy, Smart Geo Survey e Onepix Academy: operano in vari settori dell'innovazione e disporranno di uno spazio espositivo personalizzato all'interno dell'area dedicata alla Regione Sardegna.

La partecipazione all'evento, promossa e finanziata dall'Assessorato regionale all'Industria, ha l'obiettivo di sostenere le imprese nello sviluppo di relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione.

In rappresentanza della Regione sarà presente il capo di gabinetto dell'Assessorato dell'Industria Guido Portoghese, che mercoledì 4 interverrà a un confronto tra referenti delle varie regioni sulle politiche territoriali in materia di innovazione, digitalizzazione e attrattività.

«Un'occasione - spiega Portoghese - per valorizzare progettualità locali e modelli di collaborazione pubblico-privato orientati alla crescita sostenibile».

