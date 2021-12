Dopo il primo mese di voli in regime di continuità territoriale, Volotea ha pubblicato i primi dati relativi al mese di novembre.

Sul piano delle performance, la compagnia aerea low cost ha fatto sapere con un comunicato di aver raggiunto risultati eccellenti dal punto di vista della puntualità.

Nel dettaglio, il vettore, che durante il mese appena concluso ha operato complessivamente 1019 voli da e per la Sardegna, ha totalizzato un tasso di puntualità del 91% nelle sue basi di Alghero, Cagliari e Olbia.

In pratica, 931 aerei su 1019 sono arrivati in perfetto orario.

“Il nostro primo mese in regime di continuità si è concluso con risultati ottimi: anche a novembre, abbiamo dato prova di essere una compagnia affidabile e comoda, operando la stragrande maggioranza dei nostri voli, come da programma, con la massima puntualità. Crediamo che i nostri collegamenti siano la risposta alle esigenze di viaggio degli abitanti dell’isola e ci stiamo impegnando per offrire il miglior servizio possibile”, ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, “il ventaglio di soluzioni che proponiamo diventa sempre più ampio e, a breve, annunceremo importanti novità che riguardano i voli in regime di continuità territoriale”.

