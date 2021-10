Volotea continua a registrare ottime performance e traccia un primo bilancio dall'avvio della gestione dei voli in continuità territoriale.

Nei primi dieci giorni di voli, la low cost ha operato in perfetto orario la stragrande maggioranza dei suoi collegamenti, raggiungendo un tasso di puntualità altissimo (Otp-15 95%) negli scali di Cagliari, Alghero e Olbia.

Inoltre, l’azienda è stata anche insignita del premio "Compagnia aerea low cost leader in Europa" ai World Travel Awards 2021, il prestigioso riconoscimento che elegge le eccellenze di tutti i campi del settore turistico e dei trasporti a livello mondiale. Risultati che riconfermano l'affidabilità del servizio offerto dal vettore e il suo impegno nel rispondere al meglio alle esigenze di viaggio dei suoi passeggeri.

"Siamo estremamente orgogliosi dei nostri primi dieci giorni di voli in Sardegna. Abbiamo dato prova di essere una compagnia attenta e puntuale, operando tutti i collegamenti come da programma. Queste eccellenti performance ripagano il duro lavoro e l'impegno del nostro team, che nelle ultime settimane, con tempistiche strettissime, ha davvero fatto l'impossibile per offrire voli comodi verso la terraferma. Non potevamo sperare in un avvio migliore e crediamo che la nostra offerta di voli comodi possa rispondere al meglio alle esigenze di viaggio degli abitanti dell'isola. Non vedo l'ora di visitare la Sardegna, per vedere dal vivo come procedono le attività in essere e incontrare i nostri partner locali", ha affermato Carlos Munoz, presidente di Volotea.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata