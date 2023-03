Un poker d’eccellenza che solo per poco non raggiunge il gruppo dei migliori vini d’Italia. Mandrolisai, Vernaccia con due etichette e Vermentino di Gallura sfiorano il podio. Alla settima edizione dei premi Vinitaly, 5StarWines, che decreta la guida 2024, entrano in classifica oltre settanta vini sardi, e fra questi, 4 sono stati riconosciuti dai giudici internazionali tra i massimi livelli, ovvero 95 punti su 100, subito dopo Costa d’Amalfi doc "Furore bianco Fiorduva 2021" cantina Marisa Cuomo, detentore dell’oscar: in assoluto ha ottenuto il miglior punteggio selezionato (97 su 100) per l’inserimento nella guida “5StarWines - the Book 2024”.

I quattro vini isolani ai vertici della classifica: Mandrolisai Doc Rosso Domo 2020 Famiglia Demelas; Vermentino di Gallura Docg Superiore 2021 Società Agricola Campianatu; Vernaccia di Oristano Doc 2013 Famiglia Orro di Davide Orro; Vernaccia di Oristano Doc Riserva Per Te 2002 Silvio Carta

Gli altri sardi entrati nella selezione guida vini 2024.

Punteggio 94 Vermentino di Gallura Docg Superiore Sciala 2021 Surrau

Punteggio 93 Vermentino di Sardegna Doc Frinas 2021 Carpante; Vernaccia di Oristano Doc Riserva 1997 Azienda Vinicola Attilio Contini

Punteggio 92 Isola Dei Nuraghi Igt Bianco Passito Passitosmeraldo 2020 Unmaredivino Di Sini Gioacchino; Isola Dei Nuraghi Igt Bovale Memorie Di Vite Bvl 2021 Quartomoro Di Sardegna; Isola Dei Nuraghi Igt Cagnulari Sass’antico 2020 F.lli Rau S.N.C. - Tenuta L'ariosa; Isola Dei Nuraghi Igt Carignano Èstru 2021 Siddùra; Mandrolisai Doc 2021 La Dolce Vigna Di Antonella Pisu; Mandrolisai Doc Rosso 2020 Vitivinicola Etzo; Mandrolisai Doc Rosso 2021 Fradiles Vitivinicola; Marmilla Igt Bovale Su'diterra 2022 Su'entu; Monica Di Sardegna Doc Karel 2021 Ferruccio Deiana; Moscato Di Sardegna Doc Passito Kentàles 2021 Azienda Vitivinicola Chessa; Moscato Di Sardegna Doc Passito Nùali 2021 Siddùra; Moscato Di Sorso Sennori Doc Passito Oro 2021 Fara Giorgio; Vermentino Di Gallura Docg Gemellæ 2022 Cantina Gallura; Vermentino Di Gallura Docg Nou 2022 Cantina Li Duni; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Aghiloja Oro 2022 Cantina Del Vermentino; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Coro 2021 Càlibri; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Paltusa 2021 Società Agricola San Tommaso Dei F.lli Careddu S.S.; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Renabianca 2022 Cantina Li Duni; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Superbia 2021 Consorzio San Michele; Vermentino Di Sardegna Doc Arenu 2022 F.lli Rau S.N.C. - Tenuta L'ariosa; Vermentino Di Sardegna Doc Is Arutas 2022 Cantina Della Vernaccia; Vermentino Di Sardegna Doc Su'imari 2022 Su'entu;

Punteggio 91 Cannonau Di Sardegna Doc Donosu 2021 Cantina Tani; Cannonau Di Sardegna Doc Manca 2020 I Garagisti Di Sorgono; Cannonau Di Sardegna Doc Riserva Redìt 2018 Cantina Santa Maria La Palma; Isola Dei Nuraghi Igt Bianco I Giganti 2021 Azienda Vinicola Attilio Contini; Isola Dei Nuraghi Igt Bianco Passito Oirad 2020 Ferruccio Deiana;

Isola Dei Nuraghi Igt Cagnulari Badora 2018 Cantina Sorso Sennori; Isola Dei Nuraghi Igt Rosso Hortos 2017 Cantina Dorgali; Mandrolisai Doc Rosso Ruda 2020 Cantina Flore; Mandrolisai Doc Rosso Superiore Lollóre 2017 Cantina Bingiateris; Vermentino Di Gallura Docg Funtanaliras Oro 2022 Cantina Del Vermentino; Vermentino Di Gallura Docg Sinfonia 2021 Consorzio San Michele; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Arakena 2020 Cantina Del Vermentino; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Canayli 2022 Cantina Gallura; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Fiore Del Sasso 2021 La Contralta; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Meoru 2022 Cantina Tani; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Sciala 2022 Surrau; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Taerra 2021 Cantina Tani; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Tanca Raina 2021 Tanca Raina; Vermentino Di Sardegna Doc Donnikalia 2022 Ferruccio Deiana; Vermentino Di Sardegna Doc Istrale Black Label 2022 Nuovi Poderi Cantina - Società Agricola Sequi; Vermentino Di Sardegna Doc Mattariga 2021 Azienda Vitivinicola Chessa; Vermentino Di Sardegna Doc Pariglia 2022 Azienda Vinicola Attilio Contini; Vermentino Di Sardegna Doc Prendas 2022 Cantine di Dolianova

Punteggio 90 Cannonau Di Sardegna Doc Assolo 2021 F.Lli Rau - Tenuta L'ariosa; Cannonau Di Sardegna Doc Goimajor 2021 Cantina Trexenta; Cannonau Di Sardegna Doc Riserva 'Inu 2018 Azienda Vinicola Attilio Contini; Cannonau Di Sardegna Doc Riserva Kuéntu 2017 Atha Ruja Poderi; Carignano Del Sulcis Doc 2021 Carpante; Isola Dei Nuraghi Igt Rosato I-Khos 2022 Cantina Bingiateris; Isola Dei Nuraghi Igt Bianco Karmis 2022 Azienda Vinicola Attilio Contini; Isola Dei Nuraghi Igt Rosso Barrile 2019 Azienda Vinicola Attilio Contini; Mandrolisai Doc 2020 La Dolce Vigna Di Antonella Pisu; Mandrolisai Doc Rosso Cre Sà 2021 Roberto Cadeddu Vitivinicola; Mandrolisai Doc Rosso Superiore Lollóre 2019 Cantina Bingiateris; Marmilla Igt Bianco Su'aro 2022 Su'entu; Nasco Di Cagliari Dop Sapororo 2021 Cantine Locci Zuddas; Vermentino Di Gallura Docg Rías 2021 Tenute Gregu; Vermentino Di Gallura Docg Spèra 2021 Siddùra; Vermentino Di Gallura Docg Frizzante Balari 2022 Cantina Del Vermentino; Vermentino Di Gallura Docg Superiore 2020 Società Agricola Campianatu; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Maìa 2021 Siddùra; Vermentino Di Gallura Docg Superiore Taerra 2022 Cantina Tani; Vermentino Di Sardegna Doc Ester 2022 Cantine Locci Zuddas; Vermentino Di Sardegna Doc Galatea 2022 F.lli Rau S.N.C. - Tenuta L'ariosa; Vermentino Di Sardegna Doc Longhera 2021 Carpante; Vermentino Di Sardegna Doc Mattariga 2022 Azienda Vitivinicola Chessa; Vermentino Di Sardegna Doc Tramuntana 2022 Cantine Locci Zuddas; Vermentino Di Sardegna Doc Jolzi 2022 Fara Giorgio; Vermentino Di Sardegna Doc Spumante Extra Dry Millesimato Li Junchi 2022 Cantina Li Duni.

La top della selezione

Cantina dell’anno - Gran Vinitaly 2023; AL-CANTÀRA

Il miglior vino italiano 2023: COSTA D’AMALFI DOC FURORE BIANCO FIORDUVA 2021 MARISA CUOMO

Miglior bianco: GRECO DI TUFO DOCG 2022, CANTINA TERRE D’AIONE (95 punti)

Miglior rosso: BAROLO DOCG SARMASSA 2018, MARCHESI DI BAROLO (95 punti)

Miglior rosato: ETNA DOC NERELLO MASCALESE ROSATO, AMURI DI FIMMINA E AMURI DI MATRI 2021, AL-CANTÀRA (92 punti)

Miglior vino frizzante: EMILIA IGT LAMBRUSCO FRIZZANTE PRIMO FIORE N.V. AMADEI FRANCO (92 punti)

Miglior vino spumante: TRENTO DOC EXTRA BRUT RISERVA 907 2017 CANTINA ISERA (94 punti)

Miglior vino dolce: PASSITO DI PANTELLERIA DOC BEN RYÉ 2021, DONNAFUGATA (95 punti)

© Riproduzione riservata