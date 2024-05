La firma dell'atto costitutivo risale ad agosto dell'anno scorso. Poi c'è stato l'avvio dell'attività, dedicata anche al coinvolgimento del maggior numero di imprese del settore. Oggi la presentazione ufficiale, nella sala congressi di Agris a Bonassai, nel territorio delle borgata di Tottubella.

Si tratta del Distretto rurale del Sassarese e del Golfo dell’Asinara. Gli obiettivi: migliorare il prodotto, ridurre i costi e promuvere l'offerta per una regolarizzazione dei prezzi, oltre a promuovere disciplinari e marchi di qualità.

Per la prima volta inoltre un Distretto regionale, Sardegna Bio (che coordina le filiere produttive a carattere biologico) entra in un altro distretto. «Tutti vogliamo rafforzare il sistema - è stato detto - aiutare le imprese. I distretti locali servono per questo. Ma occorre lavorare anche per un coordinamento regionale». Con Coldiretti e Sardegna Bi ci sono anche i comuni di Sassari, Stintino, Porto Torres, Sorso e Sennori e l’ITS.

Durante l'incontro è stato presentato il Trofeo Città di Sassari, gara di Endurance Equestre che si svolgerà a Tottubella, in questo fine settimana, nell'ambito della Fiera della Nurra.

Nell'occasione un pensiero commosso è stato dedicato alla giovanissima Martina Berluti, stella dell'equitazione morta in allenamento a Porto Torres nel 2022, e al fantino Stefano Cherchi, morto di recente in Australia dopo una caduta durante una gara.

© Riproduzione riservata