Un sardo nella “Hall of fame” mondiale del Fai da te. È Cosimo Fadda, 84 anni, presidente onorario del Gruppo CFadda, imprenditore di successo e figura iconica in Sardegna, per decenni a capo di un piccolo impero che ora conta dodici punti vendita, lo shop online e un'app dedicata.

Fadda è stato tra gli ospiti d’onore del 10° Global DIY-Summit a Roma, dove è stata lanciata la Global DIY Hall of Fame, una nuova iniziativa destinata a celebrare i protagonisti del Fai da te a livello mondiale.

«Cosimo Fadda rappresenta l'eccellenza nel commercio al dettaglio a conduzione familiare», hanno raccontato gli organizzatori durante la consegna del premio. «Il mercato italiano del Fai da te e del bricolage continua a essere trainato da questo tipo di negozi di “ferramenta” a conduzione familiare, e non riusciamo a concepire nessun altro individuo che meriti il DIY Retail Legacy Award in Italia più di Cosimo».

