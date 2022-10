Si chiama Trexenta Experience, ed è un progetto di promozione territoriale, archeologica e culturale. Nel giro di pochissimo tempo si è passati dalla immaginazione, alla progettazione e alla sua realizzazione. Trexenta Experience infatti è un piccolo gioiello che è stato presentato oggi a Tourisma 2022.

Il progetto ha coinvolto un gruppo di giovani professionisti, operatori e addetti del settore che si occupano di raccolta dati, ricognizione nei territori, realizzazioni di immagini fotografiche e video e gestione pagine social, costruzione del portale internet dedicato, oltre a tutte le attività svolte per attivare accordi che possano ampliare la sfera della conoscenza del patrimonio archeologico della Trexenta. Tra questi: Mattia Erriu web developer, Lorenzo Naitza fotografo e "videomaker", Rosa Chiara Congiu tecnico della promozione turistica.

Il team di Trexenta Experience si è dedicato inoltre alla realizzazione di un portale che racchiude tutte le informazioni, in italiano e inglese utili al turista e in costante aggiornamento. Alla fine del progetto, il sito diventerà dunque una offerta complessiva del territorio, dalla archeologia a tutta una rete di offerte e di servizi al turista che comprenderà alloggi, bad & breakfast, ristoranti, e quant'altro di utile per turisti e visitatori.

