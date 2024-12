“Statuto speciale e norme di attuazione: iniziamo dalla continuità territoriale!”.

È il tema della conferenza stampa convocata per venerdì 20 dicembre alle 10 nei tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia dai Riformatori Sardi, per illustrare la mozione presentata in Consiglio regionale.

«Lo Statuto sarebbe da riscrivere, ma si rischia di perdere anni nel tentativo di farlo», spiegano i Riformatori, secondo cui esiste quindi una strada più agile e immediata, ovvero quella delle “norme di attuazione”, strumento attraverso cui dare attuazione e adeguare l’architrave della autonomia speciale alle esigenze di oggi.

