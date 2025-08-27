Consumi in aumento, nel 2025 ogni sardo ha speso quasi 20mila euroIl report di Confcommercio: nell’Isola incremento dell'1,6% rispetto al 2024, sopra la media italiana
In aumento la spesa delle famiglie sarde.
Nel 2025, secondo un'analisi nazionale di Confcommercio, i sardi hanno speso 19.821 euro a testa, con un incremento di oltre 300 euro rispetto al 2024, un dato che pone l'Isola al di sopra della media italiana per incremento dei consumi.
Rispetto al 2019, considerando quindi il periodo post Covid, si tratta di un incremento del +5,7 ma se si considera solo l'ultimo anno, tra il 2024 e il 2025, si assiste di fatto a una stagnazione, anche se permane il segno più: è infatti solo dell'1,6% l'incremento percentuale (+1,1% la media italiana).
Tornando ancora indietro nel tempo, sino ai massimi del 2007, però, c'è da registrare un calo dell'1%, comunque in linea con la media italiana, mentre rispetto al 1995 la spesa è salita del 18,4%, ovvero quattro punti percentuali in più rispetto alla media della Penisola.
(Unioneonline)