Dall’Unione Europea è arrivato il via libera a una misura di sostegno destinata agli agricoltori italiani, che avranno a disposizione un totale di 90 milioni di euro che saranno suddivisi ed erogati tramite sovvenzioni dirette e servizi sovvenzionati.

Il provvedimento, che ha come orizzonte il 31 dicembre 2029, ha come obiettivi la promozione della produzione agricola primaria, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

In particolare, si punta a «sostenere la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento agricolo a livello locale per creare migliori relazioni di mercato e vantaggi per il settore in termini di reddito, resilienza, sostenibilità e innovazione».

Ancora, spiega una nota di Bruxelles, «il regime consentirà alle imprese situate in una determinata area geografica (il cosiddetto “distretto alimentare”) di individuare le loro esigenze ed essere sostenute sulla base di un “contratto distrettuale” con il ministero italiano dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

Il regime fornirà sostegno agli investimenti, consentendo allo stesso tempo ai produttori di partecipare a regimi di qualità, azioni di conoscenza e informazione, servizi di consulenza e misure di cooperazione e promozione.

Secondo le stime della Commissione Ue, i beneficiari della misura saranno 300 in tutta Italia, il 99% dei quali dovrebbe essere costituito da microimprese e piccole e medie imprese.

I distretti alimentari e rurali riconosciuti o in fase di costituzione in Sardegna sono attualmente sedici:

Distretto Agroalimentare di Qualità del Vermentino di Gallura DOCG

Distretto Agroalimentare di Qualità Ogliastra A.P.S.

Distretto rurale Meilogu

Distretto rurale Giudicato di Arborea

Distretto rurale Ogliastra

Biodistretto Sud Sardegna e Arcipelago del Sulcis

Distretto rurale Anglona-Coros

Distretto rurale Barbagia

Distretto rurale Sud Sardegna

Distretto rurale Baronie

Distretto rurale Dorgali Gonone

Distretto rurale Alghero

Distretto rurale Sant’Isidoro Mario Fadda

Biodistretto Sardegna Bio

Distretto rurale Campidano

Distretto agroalimentare di qualità “Le eccellenze agroalimentari e zootecniche dei parchi naturali della Sardegna”

© Riproduzione riservata