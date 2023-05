Torna la sfida all’ultimo profumo tra calici di Vermentino. Da stasera a venerdì ancora protagonista il vitigno a bacca bianca che parla magnificamente il sardo. In agenda la terza edizione del Concorso nazionale enologico del Vermentino 2023, a Quartu Sant’Elena, presso l'ex-Convento dei Cappuccini. In gara circa 160 etichette; oltre a Sardegna, Toscana e Liguria, sfida aperta anche alle produzioni di Sicilia, Puglia e Lazio. E giusto per ricordarlo, appena un anno fa l’Isola del bianco mediterraneo tra i più corteggiati al mondo si era imposta sui cugini della Corsica conquistando i vertici della classifica. Era, quello, il Concorso internazionale alla sua seconda edizione organizzata a Cagliari a fine giugno 2022. Sulla scia di quel successo ora si torna ai tavoli di degustazione per una competizione nazionale organizzata sempre da APS Promo Eventi, di grande richiamo e autorizzata già dal 2017 dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, patrocinata da Regione, Comune di Quartu in collaborazione con Laore, Coldiretti Sardegna e Fondazione Distretto Sardegna Bio.

Grande attesa dunque per l’avvio dei lavori di valutazione dei campioni previsto domani dalle 8 sino 13.30. Riconfermato come presidente del Concorso Pierpaolo Lorieri mentre le giurie saranno composte da enologi, giornalisti/sommelier provenienti da tutta Italia. Intanto stasera è previsto il briefing generale di benvenuto presso l’ex- Convento dei Cappuccini. Saluti dell'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena, della APS Promo Eventi e del presidente del Concorso Lorieri. Venerdì 26, ore 10, la visita nel territorio di Quartu Sant'Elena, a cura della Cantina di Quartu e in collaborazione con Coldiretti Sardegna, Fondazione Distretto Bio e Distretto DISI - Mario Fadda di S. Isidoro. Dalle 18 Gran Galá del Vermentino e proclamazione vincitori sempre presso l'ex-Convento dei Cappuccini. Appuntamento aperto a tutti gli appassionati durante il quale saranno degustati i vini che hanno partecipato al concorso. Anche per quest'edizione, così come per il Concorso Internazionale del 2022, sarà dedicata una sezione per i vini provenienti da agricoltura biologica certificata.

I giurati degusteranno i vini in competizione con i calici "Tailormade VSG" edizione limitata, appositamente prodotti dall'azienda Italesse, su proposta e in collaborazione dell'esperto del Vermentino del Concorso, il sommelier Angelo Concas che ne ha dato la definitiva approvazione, per esaltare le proprietà di questo particolare vitigno. Il servizio di sommellerie sarà affidato alla professionalità della Fis Sardegna.

