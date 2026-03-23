Poste Italiane ha annunciato un’offerta pubblica a Tim del valore di 10,8 miliardi di euro, tra cash e azioni, con l'obiettivo di creare un grande gruppo che combinerà settori finanziari-assicurativi e telecomunicazioni, logistica e servizi digitali. Tim ha fatto sapere di aver preso atto dell’offerta e che, non ritenendola ostile, avvierà la valutazione con un Cda.

Poste punta alla conquista dell'operatore telefonico, del quale ora è primo azionista con quasi il 25% del capitale. L'integrazione delle due società porterà poi Telecom Italia fuori dalla borsa.

Il gruppo finale che nascerebbe avrebbe comunque una governance stabile, nella quale l'azionista di maggioranza rimarrà comunque lo Stato italiano con una partecipazione sopra il 50%. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2026.

(Unioneonline/n.s.)

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