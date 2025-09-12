Pnrr, cantieri troppo lenti: la Sardegna resta indietroNell’Isola finanziamenti per 4,5 miliardi, di cui il 31% in mano società private
Il balzo c’è stato, con l’ultimo aggiornamento di questi giorni. Ma sull’avanzamento del Pnrr la Sardegna resta nel gruppo delle regioni lente: pagamenti al 28%, quando manca meno di un anno alla chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A giugno 2026, Bruxelles pagherà ai 27 dell’Ue la decima e ultima rata che farà arrivare a 194,4 miliardi l’importo complessivo del Pnrr italiano.
Sulla carta, il prossimo anno vanno portate a compimento le ultime 173 scadenze nazionali, ma la realtà operativa è totalmente differente. In Sardegna i fondi del Pnnr, al netto dei co-finanziamenti, valgono 4,57 miliardi.
Questa parte economica somma due diverse linee d’azione: una interna, con i 9.980 investimenti da realizzare nell’Isola, per un ammontare di 4 miliardi; l’altra esterna, visto che i restanti 570 milioni sono la quota sarda dei 138 progetti transregionali, ciò che porta a 10.118 il conto complessivo delle opere.
