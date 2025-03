In omaggio con L’Unione Sarda, domani, ci sarà il supplemento “Le leggi illustrate”, 32 pagine, da 40 anni, guida insostituibile di professionisti, consulenti e Caf.

Tutte le novità sul Salva Casa, le pensioni per il 2025, l’assegno unico per i figli a carico, le nuove date per la consegna della Certificazione unica, come calcolare il nuovo Isee. Sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati. In regalo, insieme a “Le leggi illustrate”, anche un inserto dedicato all’Iva, con le istruzioni per la compilazione del modello base 2025.

I due prodotti editoriali saranno in omaggio con L’Unione Sarda in tutte le edicole della Sardegna e sulla app L’Unione Digital

