Sono attesi circa 40mila passeggeri all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia per il ponte di Pasqua.

Lo rende noto la società di gestione aeroportuale Geasar S.p.A, in una nota, dove si legge: "Il dato non è comparabile rispetto al ponte Pasquale del 2021, dove, a causa del perdurare della pandemia di Covid, erano consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Rispetto al ponte pasquale del 2019 si prevede un incremento dell'offerta dei voli del +4%".

Durante il ponte pasquale, che si spera possa essere una prima pista di decollo per il turismo in Sardegna nel 2022, lo scalo di Olbia offrirà collegamenti per/da 8 mercati per un totale di 30 destinazioni operate da 11 vettori di linea: EasyJet (Ginevra, Basilea, Milano MXP, Bergamo, Venezia, Torino, Berlino, Napoli, Amsterdam, Parigi Orly, Nizza, Londra Gatwick, Bristol e Manchester); Volotea (Roma Fiumicino, Milano LIN, Venezia, Torino, Verona, Bologna, Nantes e Lyone); Eurowings (Amburgo, Dusseldorf, Colonia, Stoccarda e Salisburgo); Transavia (Amsterdam); Lufthansa & Air Dolomiti (Monaco e Francoforte); Brussels Airlines (Brussels); Condor (Dusseldorf, Francoforte e Monaco); Transavia France (Parigi Orly); Air France (Parigi Charles De Gaulle); Edelweiss (Zurigo). Sono anche previsti dei collegamenti charter dalla Francia. Il 59% dei posti sarà offerto sulle rotte domestiche.

"Da evidenziare come diverse compagnie quest'anno abbiamo deciso di anticipare l'operativo dei voli iniziando già da aprile", conclude la Geasar.

