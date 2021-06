Nell’Isola il “sistema casa” torna a respirare grazie agli incentivi statali e alla rinnovata capacità di spesa dei sardi per le proprie abitazioni.

Superbonus e altri sgravi fiscali stanno aiutando il comparto a riprendersi, rendendolo un volano per l’economia su scala nazionale e regionale, tanto che si è registrato un aumento delle imprese delle costruzioni con sede in Sardegna di ben 130 unità, di cui 34 artigiane, tra il 2019 e 2021.

Secondo quanto riporta il recente rapporto realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sul comparto delle Costruzioni (elaborazioni su dati Istat, Unioncamere ed Excelsior), attualmente l’edilizia isolana è rappresentata da 29mila realtà, di cui oltre 15mila (il 51%) artigiane.

L’85,8% di queste imprese sono attive nelle costruzioni, mentre il rimanente 14% nell’ambito manifatturiero comprendendo i produttori di prodotti in legno, terracotta, calcestruzzo, gesso, elementi in metallo e tagliatori di pietre. Nel sistema sono impiegati 48mila addetti.

Il rilancio del settore può costituire anche un’opportunità per i giovani sardi: sono oltre mille le imprese gestite da under 35, di cui 889 artigiane. In particolare, nell’artigianato è emerso che più di un’azienda su tre (35%), con a capo un giovane imprenditore, opera proprio in questo settore.

A proposito di nuove assunzioni, a livello settoriale, nelle costruzioni si rileva una contrazione dell’1%. La riduzione risulta di gran lunga migliore rispetto alla quella del -70,2% registrata da uno dei settori più colpiti dalla pandemia come quello dell’alloggio, ristorazione e servizi turistici.

“L’edilizia può fare da volano per il rilancio dell’economia dopo una crisi drammatica cominciata nel 2008 e continuata negli anni a seguire – ha dichiarato Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna -, misure come il superbonus stanno rimettendo in moto un comparto che è stato a lungo fermo, creando un doppio effetto positivo: gli edifici diventano più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, a guadagnarne sarà anche l’estetica dei nostri centri grazie alla presenza di strutture più moderne”.

Le ultime rilevazioni di metà maggio del Super Ecobonus 110% in Sardegna mostrano come valga 56 milioni di euro di detrazioni, frutto delle 451 le pratiche approvate.

Nei primi nove mesi dell’incentivo, nell’Isola il 9,5% degli interventi è risultato relativo ai condomini, il 37,5% alle unità immobiliari indipendenti e ben il 52,8% agli edifici unifamiliari (come le ville).

