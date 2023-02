L'Assonautica e la Camera di Commercio del Nord Sardegna favoriscono la nascita dell'associazione di Porti e Marine della Sardegna e vogliono creare un database integrato sull'offerta e far conoscere i numeri e le ricadute economiche del turismo da diporto. Obiettivi ambiziosi che vanno verso la direzione della creazione di un sistema unico per la Sardegna.

Come spiegato da Giovanni Conoci, presidente di Assonautica Sardegna, nella conferenza stampa che si è tenuta nell'ente camerale sassarese, l'intenzione è «creare un sistema regionale e fotografare la situazione attuale di porti, approdi e marine dell'intera regione, in modo da comunicarlo sia agli operatori esteri e da avere maggiore forza nel dialogare con le istituzioni, anche in funzione della progettazione per accedere ai bandi sui fondi regionali, nazionali e comunitari».

In giugno ad Alghero si svolgerà il Nautica Event 2023, non una fiera in contrapposizione a quella nautica di Olbia, ma un appuntamento per far conoscere l'offerta isolana nel dettaglio e comunicare i dati raccolti sul turismo da diporto e sulle potenzialità economiche del comparto che investe non solo in turismo ma anche in cantieristica, artigianato, agricoltura e può aiutare pure a promuovere le ricchezze archeologiche e non solo dell'entroterra.

