Il conto alla rovescia è partito. A Mogoro sono iniziati i preparativi per l’organizzazione della "Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna" che si svolgerà dal 22 luglio al 17 settembre nel Centro Polifunzionale di piazza dei Martiri della Libertà, denominato Centro Fiera del Tappeto.

Una vetrina importante che come sempre farà arrivare a Mogoro migliaia di turisti che potranno ammirare una gamma di prodotti: per il territorio un indotto economico non indifferente. Il Comune guidato dal primo cittadino Donato Cau ha pubblicato il bando per la selezione degli artigiani che sono interessati a partecipare alla manifestazione. Sarà l’edizione numero 62.

L'allestimento 2022 (foto concessa)

Gli interessati potranno presentare la richiesta entro il 23 maggio 2023. Possono esporre e vendere solo le aziende iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio con sede legale nel territorio regionale. Come sempre a ciascuna impresa espositrice verrà trattenuta, a titolo di compartecipazione alle spese generali di organizzazione, una quota. La selezione dei partecipanti avverrà mediante l’attribuzione di 80 punti. Verrà presa in considerazione la qualità dei prodotti esposti e l’anzianità di partecipazione. I punteggi saranno attribuiti da una commissione costituita dal responsabile del servizio tecnico in qualità di presidente e da due esperti con esperienza e conoscenza nel settore.

A seguito della valutazione si procederà, con apposito provvedimento, alla redazione della graduatoria. Sul sito internet del Comune di Mogoro è possibile trovare tutte le informazioni.

