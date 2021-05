Entro maggio altri sette Comuni sardi saranno coinvolti da Medea, società del gruppo Italgas, nel piano di conversione al metano. I centri interessati appartengono ai territori ricompresi nei bacini 7 e 22. Si tratta di Escalaplano e Villagrande Strisaili per il bacino 22 e di Ossi, Muros, Cargeghe, Uri e Usini per il bacino 7, per un totale di oltre 17mila cittadini serviti.

Per garantire continuità di esercizio e massima flessibilità di approvvigionamento, le reti di distribuzione saranno alimentate attraverso un sistema diffuso di depositi di gas naturale liquefatto.

Escalaplano, Uri, Usini e Villagrande Strisaili saranno serviti ognuno da un proprio impianto di Gnl, mentre Ossi, Muros e Cargeghe saranno collegati a un unico deposito dimensionato alle utenze da servire.

Le conversioni annunciate oggi da Medea si aggiungono a quelle già terminate a Putifigari e Tissi per il bacino 7, Urzulei e Perdasdefogu per il bacino 22, Berchidda, Ittireddu e Ozieri per il bacino 9, per un totale di oltre mille utenze coinvolte. Nei prossimi mesi il passaggio al gas naturale è previsto per altri 23 Comuni dei bacini 7, 9, 10 e 22.

Intanto Medea prosegue la costruzione di nuove reti di distribuzione "native digitali", dotate di sensoristica integrata e predisposizione per il passaggio della fibra ottica. A oggi sono stati costruiti oltre 815 chilometri di condotte e sono già serviti dal metano Alghero, Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, Santa Giusta, San Nicolò D'Arcidano, Uras, Barrali, Sanluri, Serrenti, Masainas, Villaperuccio, Nuraminis, Villagreca, Ussana, San Sperate, Irgoli, Loculi e Onifai.

"Con le conversioni di questa prima parte del 2021 abbiamo aggiunto un altro importante tassello al nostro programma di metanizzazione dell'isola, al quale daremo ulteriore impulso con le operazioni in programma nei prossimi mesi", spiega Francesca Zanninotti, amministratore delegato di Medea. "Il numero crescente di richieste di allacciamento che stiamo ricevendo dimostra il forte interesse da parte dei cittadini”.

(Unioneonline/v.l.)

