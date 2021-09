Via libera della commissione Bilancio ai 20 milioni di euro per far fronte ai danni degli incendi di luglio. E’ il primo dei quattro articoli della legge omnibus approvati oggi dal parlamentino.

E’ passato il testo senza modifiche: 10 milioni per l’erogazione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole; altri sette milioni per contributi a favore degli enti locali e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio per interventi urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza, e per interventi rivolti alla mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree interessate dell'incendio; tre milioni, infine, a favore degli enti locali per i primi urgenti interventi in favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni. L’opposizione si è astenuta.

La discussione riprende domani alle 10.30. Possibile un via libera definitivo in settimana, ma la legge non entrerà in Aula prima del 12 ottobre.

