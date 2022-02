Andrea Pianu, responsabile di Legacoop sociali Sardegna, è stato nominato vicepresidente nazionale di Legacoop sociali.

Cinquantotto anni, nato a Oristano ma residente a Cagliari, opera nel mondo della cooperazione, prima come addetto, poi come socio, infine consigliere di amministrazione dal 1992. Dal 2011 è componente del coordinamento regionale delle cooperative sociali di Legacoop e dal 2017 è responsabile regionale.

"Ricevere la fiducia per un incarico e una delega di lavoro nazionale è un onore e una responsabilità che sento fortemente e che cercherò di svolgere con il massimo impegno - ha commentato -. Ancora di più in un momento in cui la pandemia continua a colpire tante persone e la cooperazione sociale è impegnata, in prima fila, a dare risposte alle persone più fragili, a salvaguardare coesione delle comunità in cui opera e occupazione dei propri soci e operatori".

"Credo che questo incarico rappresenti un riconoscimento che va oltre la mia persona e coinvolge il più complesso lavoro che la cooperazione sociale di LegacoopSardegna, innanzitutto con il suo coordinamento regionale, ha condotto in questi ultimi anni. In questa direzione occorre andare avanti per essere sempre più soggetti attivi di un nuovo welfare capace di incidere sulle disuguaglianze sociali e territoriali e ci riconosca quali partner non subalterni della pubblica amministrazione", ha aggiunto.

