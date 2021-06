La Commissione Ue ha aperto un'indagine Antitrust per valutare se Facebook abbia violato le regole della concorrenza, utilizzando i dati pubblicitari raccolti in particolare dagli inserzionisti per competere con loro nei mercati in cui Fb stesso è attivo, come gli annunci economici. L'indagine valuterà anche se la società abbia abbinato il suo servizio di annunci, cioè Marketplace, al social network, violando le regole europee della concorrenza.

"Facebook - ha dichiarato la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager - è utilizzato da quasi 3 miliardi di persone su base mensile e quasi 7 milioni di aziende fanno pubblicità sulla piattaforma, che raccoglie grandi quantità di dati sulle attività degli utenti del suo social network e oltre, consentendo loro di rivolgersi a gruppi di clienti specifici. Esamineremo in dettaglio se questi dati diano a Facebook un vantaggio competitivo indebito, in particolare nel settore degli annunci economici online, in cui le persone acquistano e vendono beni ogni giorno e Facebook compete anche con le aziende da cui raccoglie dati. Nell’economia digitale di oggi, i dati non dovrebbero essere utilizzati in modi che distorcono la concorrenza".

Facebook ha negato le accuse: "Non hanno fondamento, collaboreremo alle indagini Ue".

