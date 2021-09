"Io sono molto d'accordo con il Green Pass: non capisco per quale motivo io che sono vaccinato devo avere questa attenzione e poi devo invece correre il rischio di andare in un supermercato con il dipendente che può non essere vaccinato. Se non si vogliono vaccinare credo che la via più giusta sia quella di andare in aspettativa non retribuita, così possiamo sostituirli".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese.

Parole che hanno scatenato un dibattito sui social: molti utenti no-vax e no-pass hanno invitato a boicottare il gruppo della grande distribuzione organizzata.

Su Twitter sono molti i messaggi accompagnati dall'hashtag #BoicottaConad.

Molti altri si sono invece detti d’accordo con le dichiarazioni di Pugliese, promettendo di sostenerlo, scegliendo per i proprio acquisti la catena di supermercati.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata