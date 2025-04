Rilancio industriale, nuove strategie aziendali e nuovi mercati: la Cantina Trexenta guarda al futuro scommettendo su innovazione e agricoltura sostenibile.

La cooperativa con sede a Senorbì, con la consapevolezza di essere ormai una pietra miliare dell’enologia in Trexenta e nei territori limitrofi, ha definito un nuovo ambizioso piano industriale che mira a rilanciare l'azienda e consolidare la sua posizione nel mercato vitivinicolo internazionale.

«Non possiamo farci trovare impreparati davanti alle nuove importanti sfide del futuro», sottolinea il direttore Renzo Secci. Sfide, progetti e obiettivi che verranno presentati ai soci in occasione dell’assemblea straordinaria in programma mercoledì 9 aprile (prima convocazione alle 16.30, seconda convocazione alle 17.00) nella sala riunioni della Cantina in via Piemonte 40, nella periferia del paese verso Sant’Andrea Frius. All’ordine del giorno: costituzione di un fondo per lo sviluppo tecnologico e potenziamento aziendale, approvazione regolamento emissione quote soci sovventori, emissione strumenti finanzieri partecipati al fine di potenziare l’attività sociale. Il futuro del vino in Trexenta è già iniziato.

Il direttivo e i soci dell’importante cooperativa vitivinicola di Senorbì hanno diverse sfide davanti a loro. Verranno adottate strategie mirate per limitare i contraccolpi di una situazione internazionale particolarmente complicata, anche dovuta ai nuovi dazi Usa sui prodotti italiani. La Cantina Trexenta punterà sulla diversificazione delle destinazioni e sulla valorizzazione della qualità e unicità dei suoi vini, potenziando la presenza nei mercati emergenti e investendo nella digitalizzazione della distribuzione.

