Terrantiga, l’azienda di San Sperate, ottiene diversi premi al concorso internazionale “Biomiel”.

Un vero e proprio exploit con il primo posto in assoluto ottenuto dal miele all’eucalipto, considerato il miglior monoflor. Oro anche per quello di Corbezzolo, e l’azienda ottiene anche quattro argenti per il miele di Asfodelo, Sulla, Lavanda Selvatica e Erica. Per la categoria millefiori si è piazzata terza invece l’apicoltura Barbagia di Puddu Antonia.

Il Premio internazionale per il miglior miele biologico, a cui partecipano aziende di Grecia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Spagna, ha premiato le aziende dell’Isola, che hanno ottenuto 13 medaglie sul totale delle 92 assegnate.

La premiazione si è svolta a Matera con una giuria internazionale di esperti.

Terrantiga è l'unica organizzazione di produttori del settore apistico della Sardegna. Ha aperto la strada in Sardegna all'apicoltura biologica: “Un importante riconoscimento, che ci spinge a intensificare il nostro impegno, soprattutto per diffondere la cultura del miele - ha detto Francesco Caboni, direttore di Terrantiga -, una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori può derivare da un'alleanza strategica che vogliamo realizzare con il mondo della grande cucina. Nel miele c'è biodiversità, sostenibilità e territorio, tutti gli ingredienti verso i quali oggi la nostra società punta il suo sguardo”.

