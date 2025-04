Ichnusa in campo con Legambiente con nuove iniziative di sensibilizzazione contro l'abbandono del vetro, rilanciando la sua campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno” e proponendosi, per il secondo anno, parte attiva per contrastare il fenomeno. La nuova campagna parte alla vigilia della stagione estiva,

Il problema dell'abbandono è tutt'altro che risolto: secondo un recente studi AstraRicerche condotto per conto del birrificio Ichnusa, oltre 1 italiano su 4 (28%) confessa di aver abbandonato, una o più volte, bottiglie di vetro per strada o nell'ambiente: 1 su 10 (13%) lo ha fatto nell'ultimo anno.

«In Sardegna», si legge in un comuicato stampa, «la campagna sarà visibile sul territorio con affissioni strategiche nei principali punti di arrivo (le prime sono già presenti negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia), per poi estendersi capillarmente su tutta l’Isola. E, anche quest’anno, all'appello di Ichnusa fa seguito l'impegno “sul campo” delle persone del Birrificio che per tutta l’estate saranno impegnate con Legambiente in giornate di raccolta del vetro abbandonato in luoghi simbolo della Sardegna: Cagliari, Nuoro, Olbia, Sassari e Carloforte. Quest'anno, inoltre, il messaggio di rispetto per l'ambiente promosso da Ichnusa varcherà per la prima volta i confini della Sardegna, con tappe previste anche nella Penisola, a Milano e Bologna».

(Unioneonline)

