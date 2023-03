Il 16% dei finanziamenti erogati in Sardegna riguarda l'acquisto di un immobile a elevata classe energetica, A o B. E l'Isola è la seconda regione in Italia, dietro il Trentino Alto Adige, per mutui green.

Lo riporta uno studio dell'Osservatorio di Qualis Credit Risk. Secondo i dati del rapporto, l'età media dei contraenti è di 37 anni, di poco superiore rispetto alla media italiana (35 anni). Si registrano differenze anche nella durata del finanziamento per questa tipologia di immobili: in Sardegna 29 anni, contro una media nazionale di 30.

Tra le città spicca Cagliari, con il 64% dei mutui green, seguita da Sassari (19%) e da Oristano (11%). «I dati confermano la volontà diffusa tra le generazioni più giovani di contribuire a un mondo più sostenibile attraverso l'acquisto di immobili con alti standard energetici, un desiderio che viene reso più accessibile dalle soluzioni a prestito elevato e che risulta particolarmente sentito in Sardegna», ha spiegato Roberta Brunelli, Ceo e managing director del gruppo Qualis, «le proposte di credito che consentono l'accesso a mutui oltre l'80% del valore di un immobile giocano un ruolo centrale per rispondere alle esigenze di chi decide di investire un importo maggiore per l'acquisto di una casa green, che possa combinare una maggiore efficienza energetica con ricadute positive per l'ambiente».

