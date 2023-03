Cambiamento climatico ma anche diritti e politica.

Sono questi i temi che interessano di più gli adolescenti di Sardegna e Sicilia tra i 14 e i 16 anni. Lo rivela il “GoStudent Future of Education Report 2023”, report realizzato dalla piattaforma leader al mondo di ripetizioni e formazione GoStudent.

Il 75% dei giovani intervistati desidera essere protagonista di un cambiamento: spera in un contesto sociale che sia maggiormente incline e attento ai temi della sostenibilità e dell’inclusività.

Secondo il report i ragazzi hanno una buona conoscenza del cambiamento climatico ed è proprio questo livello di cultura che ha consentito loro di analizzare le proprie azioni e di indirizzarli verso scelte più consapevoli: il 75%, dopo essersi informato, si dichiara preoccupato per il futuro del pianeta che negli ultimi anni sta soffrendo enormemente.

Sette su dieci vorrebbero poter fare qualcosa di concreto e passare ai fatti: ed ecco perché sono in forte crescita i percorsi di studio a tema green e le startup innovative in Italia che hanno come core business la sostenibilità in diversi ambiti.

L'altro grande tema sul quale gli studenti hanno deciso di concentrarsi è quello della politica e dei diritti. Anche se in misura minore. Circa cinque di loro affermano di informarsi con costanza sugli avvenimenti e le attività delle istituzioni. Percentuale che peggiora quando l’attenzione è rivolta agli altri Paesi (47%).

I giovani si sentono sempre meno rappresentati e considerati dalla politica, per questo tendono a seguirla meno. Il 58% di loro vorrebbe essere maggiormente coinvolto e addirittura sentirsi parte di un cambiamento che possa garantire uguaglianza e pari diritti per tutti.

«Gli studenti che vivono in Sardegna e Sicilia sono convinti che avranno il lavoro dei loro sogni e sono sempre più preoccupati per il futuro del pianeta e dell'ambiente. Vogliono anche essere meglio informati sui temi "green" per creare una società migliore: come evidenziato dal rapporto GoStudent, l'87% vuole fare un lavoro che possa cambiare il mondo, e possiamo aspettarci che questa tendenza sia destinata a crescere», ha affermato Ricardo Reinoso, Vice President Global Sales di GoStudent.

