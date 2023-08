Ferragosto salatissimo per i sardi. Un pranzo particolarmente costoso, fa sapere Adiconsum Sardegna, che sulla base degli ultimi dati sui prezzi diffusi dall’Istat, calcola le ripercussioni per le famiglie dell’Isola.

Rispetto a un anno fa, spiega il presidente Giorgio Vargiu, «i prodotti alimentari costano in media in regione l’11,5% in più, le bevande il 12,2%».

I conti per chi pranza a casa sono presto fatti: ipotizzando un pranzo per 8 persone, si spenderanno dai 18 ai 20 euro in più a famiglia rispetto al 2022. E non andrà meglio a chi il 15 agosto decide di trascorrerlo al ristorante, il rincaro medio dei meniu è del 5,3%, con punte dell’8,5% a Olbia.

Ci si sposta in auto? Anche questo sarà più costoso: in base ai prezzi aggiornati al 12 agosto, la benzina in modalità servfito raggiunge picchi di 2,369 euro al litro a Cagliari, il gasolio 2,339. A Olbia rispettivamente 2,349 e 2,249, prezzi alti anche ad Arbus, 2,222 e 2,122.

«I rincari estivi si susseguono senza sosta in Sardegna, e renderanno le vacanze sull’isola un vero e proprio salasso, allontanando i turisti che opteranno verso mete più economiche – aggiunge Vargiu –. Una situazione aggravata dal fenomeno del caro-voli, con le tariffe aeree per la Sardegna che sono oramai del tutto fuori controllo».

