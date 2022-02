Gli utenti attivi su Facebook a fine 2021 sono diminuiti per la prima volta nella storia del social network, fondato da Mark Zuckerberg 18 anni fa.

La casa madre Meta ha diffuso i dati relativi all'ultimo trimestre dello scorso anno, che mostrano un calo degli utenti attivi quotidianamente a 1,929 miliardi, rispetto agli 1,930 miliardi del trimestre precedente.

Il Ceo ha spiegato la frenata con la minore capacità di trattenere l'attenzione degli utenti a causa della "concorrenza", sostenendo che passano più tempo a guardare i reel, un formato di video corto su Instagram ispirato a TikTok, che genera tassi di remunerazione meno elevati rispetto ai formati classici di Instagram.

"La gente ha molta scelta su come passare il tempo - ha dichiarato Zuckerberg - e app come TikTok stanno crescendo molto velocemente".

Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha chiuso il quarto trimestre del 2021 - il primo da quando ha cambiato nome - con ricavi per 33,67 miliardi di dollari (contro i 28,07 miliardi di un anno prima) e un utile netto di 10,29 miliardi di dollari (-8%), sotto le attese degli analisti.

Per il trimestre in corso Meta prevede ricavi tra i 27 e i 29 miliardi di dollari, mentre gli analisti si attendevano una cifra intorno ai 34,53 miliardi.

I vertici della società ritengono che la causa principale della brusca frenata sia la nuova policy inaugurata lo scorso aprile da Apple, che ha modificato il software degli iPhone per chiedere agli utenti se acconsentano a essere tracciati. Gran parte risponde no, impedendo a Meta la vendita di pubblicità personalizzata in funzione dei gusti e delle abitudini dei consumatori, che finora aveva fatto la fortuna della società.

Zuckerberg ora spera nel "metaverso", considerato nella Silicon Valley il futuro di internet: un universo parallelo dove il pubblico utilizzerà degli occhiali di realtà aumentata o virtuale per interagire, lavorare o divertirsi.

