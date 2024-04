Torna la quattro giorni del Porto Cervo Wine & Food Festival. E lo fa con un’edizione speciale dedicata alla nautica, al commercio internazionale e alle esportazioni.

Il prestigioso appuntamento ispirato al mondo del vino e del cibo è in programma dal 9 al 12 maggio: prime due giornate aperte ai buyers internazionali, alla stampa specializzata e agli operatori del settore enogastronomico, turistico e nautico, sabato e domenica, invece, la kermesse entrerà nel vivo spalancando le porte al pubblico.

Organizzata da Marriott International, la 13esima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival ospiterà quest’anno oltre 80 espositori. «Smeralda Holding e Marriott International proseguono nella loro azione a supporto del territorio e dell’intero comparto enogastronomico regionale e nazionale: la Costa Smeralda vuole essere, così come altre destinazioni di rilievo regionali, ambasciatrice e al contempo promotrice delle eccellenze enogastronomiche prodotte in Sardegna, nella Penisola e nel mondo», interviene Franco Mulas, Area Manager Costa Smeralda. «Il Porto Cervo Wine & Food Festival, infatti, è una vetrina internazionale che offre ai propri espositori opportunità di visibilità uniche, sia all’estero che all’interno degli hotel, ristoranti e bar più prestigiosi della Costa Smeralda, i quali servono ogni anno più di 500 mila coperti ai clienti provenienti dalle più svariate aree geografiche mondiali».

Grande novità e tema portante della rassegna di quest’anno saranno nautica, commercio internazionale e delle esportazioni: attesi a Porto Cervo operatori del settore nautico, con l’obiettivo di far incontrare gli espositori con gli operatori della nautica coinvolti nella catena di approvvigionamento Wine & Food, così da massimizzare le opportunità anche in un settore, come quello della nautica, che ha registrato una considerevole crescita negli ultimi anni.

Altra novità, riproposta dopo il grande successo del 2023, saranno gli eventi “Fuori fiera”, una collana di appuntamenti glamour aperti al pubblico. Cocktail d’autore, dj e vibrazioni a disposizione del pubblico: l’ingresso è gratuito, drink a 10 euro.

IL CALENDARIO

Giovedì 9 maggio:

-dalle 15 alle 18, degustazioni dedicate agli operatori del settore;

-dalle 18,30 alle 22, eventi fuori fiera aperti al pubblico;

venerdì 10 maggio:

-dalle 10 alle 12 cocktail show, cooking class e degustazioni alla cieca guidate da esperti;

-dalle 14,30, taglio del nastro con madrina;

-dalle 15 alle 18, degustazioni dedicate agli operatori del settore;

-dalle 18,30 alle 22, eventi fuori fiera aperti al pubblico;

sabato 11 e domenica 12 maggio:

-dalle 15 alle 18, degustazioni aperte al pubblico.

© Riproduzione riservata