Laboratori e giochi per bambini, arrampicate ed escursioni in bici o in canoa, musica e tavole rotonde, slow food e show cooking. La forza della vacanza itinerante con camper o roulotte, ma anche in moto, è quella di potersi muovere liberamente ampliando così le possibilità.

Questa mattina nella Camera di Commercio del Nord Sardegna è stata presentata la 5^ edizione del Festival del Turismo Itinerante, ideato e organizzato dalla Associazione di promozione sociale Camperisti Torres. Definito il programma delle attività che dal 4 al 6 ottobre animeranno Viddalba e l'area compresa tra la Bassa Valle del Coghinas e l'Alta Gallura.

Come ha spiegato Rosario Musmeci, presidente della Asp Camperisti Torres e ideatore del festival, «le nostre attività racconteranno il territorio e saranno al servizio di un’idea: creare un sistema dell’accoglienza operativo in qualunque periodo dell’anno, per imporre una nuova forma di turismo, più rispettosa e compatibile con l’identità dei luoghi e delle comunità locali».

Il turismo camperistico è in continua crescita e nel collegamento da remoto l’assessore regionale Franco Cuccureddu ha ricordato: «Abbiamo contribuito a realizzare 42 nuove aree di sosta nell’Isola che consentono di sviluppare un’ospitalità strutturata al settore del camperismo».

