Più tempo per il pagamento delle cartelle sospese durante l'emergenza Covid-19 che l'Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare a settembre ai contribuenti.

È stato approvato in commissione Finanze del Senato l’emendamento al Decreto fiscale, collegato alla manovra, per estendere da 150 a 180 giorni, vale a dire sei mesi, i versamenti.

Come anticipato nei giorni scorsi, è arrivato anche l’ok alla proroga al 9 dicembre (termine che arriva al 14 con i cinque giorni di tolleranza) per il pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, previsto per oggi.

La norma sul Patent Box – regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright e brevetti industriali –, invece, rimarrà invariata, con l'impegno della maggioranza di riformulare le regole nella legge di Bilancio.

Questa la soluzione prospettata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ai partiti durante la riunione.

