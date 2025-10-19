Dalla Regione fondi alle imprese per partecipare al Foodex Japan 2026Domande da inoltrare entro il 24 ottobre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dalla Regione un contributo a fondo perduto per sostenere le aziende sarde che parteciperanno al Foodex Japan di Tokyo nel 2026.
«La fiera Foodex di Tokyo è la più importante manifestazione fieristica agroalimentare in Giappone, nonché evento di grande richiamo commerciale e principale iniziativa di diffusione e promozione del settore per l'intera area Asia Pacifico», spiega la Regione. Aggiungendo: «La manifestazione rappresenta un appuntamento essenziale per le aziende già presenti sul mercato ma anche per quelle che desiderano entrarvi».
Beneficiarie del finanziamento saranno le imprese iscritte alla CCIAA eleggibili al contributo de minimis e aventi almeno un’unità produttiva nel territorio regionale.
L’importo massimo è di 7 mila euro. Le domande devono essere presentate entro le ore 23.59 del 24 ottobre 2025. Info sul sito della Regione Sardegna.
Entro le 23,59 del 22 ottobre prossimo, invece, il termine delle domande per partecipare alla Company Mission in Thailandia 2025 – Settore Food & Wine della Sardegna in programma a Bangkok l’11 e il 12 novembre. Informazioni sul sito Sardegna Impresa.
(Unioneonline/l.f.)