Nuovo avviso per la presentazione di progetti di investimento produttivo da parte delle imprese localizzate nei comuni appartenenti all’Area di crisi industriale complessa di Sassari e Porto Torres. Il bando verrà illustrato venerdì 23 giugno alle ore 10 nella sede della Camera di Commercio di Sassari in via Roma. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tramite di Invitalia, sta per emanare un nuovo avviso che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio interessati, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

Per illustrare il bando, è in programma un incontro operativo cui prenderanno parte Pietro Fois, amministratore straordinario - Provincia di Sassari, Gian Vittorio Campus, sindaco del Comune di Sassari; Massimo Mulas, sindaco del Comune di Porto Torres; Anita Pili, assessore regionale dell'Industria; Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema del Mare di Sardegna; Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari; Valerio Scanu, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari; Marco Calabrò, dirigente Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Stefano Immune di Invitalia.

Sono previste agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriali. Per investimenti non inferiori a un milione di euro e le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano circa 22 milioni di euro. L’assessorato all’Industria della Regione Sardegna partecipa e sostiene, anche con la dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, alla stesura e divulgazione del nuovo bando a favore delle imprese.

