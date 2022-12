Vengono aperte oggi alle 15 le buste con le offerte relative al bando per l’affido della continuità territoriale aerea, la quarta gara pubblica in poco più di un anno. La commissione procederà poi all’esame delle proposte.

Le compagnie interessate potrebbero essere tre: Ita, Volotea e AeroItalia. Le prime due avevano accettato la gestione della continuità senza compensazioni economiche fino a maggio 2023, poi avevano annunciato uno stop anticipato al servizio a causa – ufficialmente – del caro carburante. La terza, compagnia nata la scorsa estate, mira ai collegamenti dall’aeroporto di Olbia.

Ma la preoccupazione più grande resta quella relativa ai tempi in cui la gara arriverà a conclusione e verrà firmata la convenzione con le compagnie. Fino a quel momento non potranno essere messi in vendita i biglietti.

Attualmente è infatti impossibile prenotare o acquistare un volo sulle sei rotte principali che uniscono la Sardegna ai due principali scali italiani. E anche se le offerte saranno esaminate a partire da oggi e nel giro di pochi giorni potrebbero essere individuati i vincitori, i biglietti difficilmente saranno in vendita prima di febbraio.

La Regione comunque dovrà tenere conto di una data imposta dalle regole Ue: quella del 31 gennaio, ultimo giorno entro cui le compagnie aeree potranno farsi vive per accettare di volare sulle rotte sarde senza compensazioni economiche, come hanno fatto Ita e Volotea dalla scorsa primavera.

