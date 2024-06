Tavola rotonda sui temi del collocamento mirato, dell’efficacia del lavoro di rete e delle prospettive future a cura di Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

L’appuntamento è in programma per questa mattina, al Centro Regionale di Formazione Professionale – CRFP, prolungamento di Via Piero della Francesca a Cagliari, con la diretta su UnioneSarda.it a partire dalle 10.

I lavori saranno avviati da Alma Desirè Manca, assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

La tavola rotonda sarà condotta e moderata da Maria Pace e sarà suddivisa in due momenti di dibattito e confronto su due focus:

Il lavoro di rete: esperienze, opportunità e criticità

Dialogano:

Donatella Rubiu – Coordinatrice Settore Collocamento Mirato e Gestione L. 68/1999, ASPAL

Adamina Barbone – Responsabile processo reinserimento sociale e lavorativo, INAIL

Marika Batzella – Direttrice Servizio interventi integrati alla persona, Direzione generale delle politiche sociali, RAS

Benedetta Santilli – Responsabile Area PLUS Sanluri, Unione dei Comuni Marmilla

Michele Barranu – Coordinatore Settore inclusione, ASPAL

Valentina Chiara Maria Marras – Case manager del Centro per l’Impiego di Alghero

Monica Saurra – Responsabile servizi alla persona, ANFFAS Onlus

Alessandro Caravati – Titoalare Assikura Srl

***

Un occhio al futuro: la programmazione di interventi concreti per animare le reti

Dialogano

Eugenio Annicchiarico – DG, Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, RAS

Francesca Piras – DG, Direzione generale della sanità, RAS

Daniela Pompei – Referente Servizio politiche sociali, Comune di Cagliari

Anna Mannarino – Coordinatrice regionale e medico legale, INPS Sardegna

Alessandro Coni – Responsabile Centro Salute Mentale Cagliari 1

Donatella Petretto – Delegata in materia di integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, Università di Cagliari

Antonella Delle Donne – Direttrice Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, ASPAL.

