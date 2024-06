Coldiretti in campo «per difendere le campagne assediate dai cinghiali e tutelare la vita dei cittadini sempre più messa a rischio sulle strade».

Mobilitazioni sono state organizzate in tutta Italia per chiedere risposte certe e immediate.

La prima data è quella del 18 giugno con Milano e Cosenza: migliaia di agricoltori scenderanno in piazza davanti alle Regioni «per chiedere un cambio di passo sulle politiche relative ai piani di contenimento degli ungulati, sino ad oggi dimostratesi inefficaci», si legge in una nota. Sempre a giugno sono in programma le tappe in Sardegna e Abruzzo, seguiranno Puglia, Marche e via via le altre regioni.

L’obiettivo delle mobilitazioni è «far applicare subito a livello regionale le misure previste dal decreto interministeriale varato lo scorso anno per l’adozione di un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Nei piani delle Regioni dovrà essere previsto il coinvolgimento attivo dei proprietari e conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio e la costituzione di un corpo di Guardie volontarie, a livello provinciale, per colmare il deficit di organico della polizia locale con la possibilità di agire anche nelle aree protette».

