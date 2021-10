Trasporto di pezzi speciali in cemento lunghi fino a 26 metri, solitamente caricati su camion di oltre 35 metri di lunghezza.

È la sfida affrontata dal gruppo Grendi per trasportare da Marina di Carrara a Cagliari i prefabbricati di un’azienda toscana.

Tutto questo grazie a un'attrezzatura speciale, le "cassette", che permette, ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo Grendi, Antonio Musso, "il carico di manufatti di grandi dimensioni, fuori sagoma o fuori peso come grandi trasformatori, locomotori o gru".

Per andare incontro alle esigenze di trasporto verso la Sardegna dell’impresa, Grendi ha proposto un'alternativa all'imbarco dei mezzi rendendo possibile il solo carico dei pezzi speciali direttamente sulle "cassette".

Il gruppo ha progettato e realizzato una serie di strutture che consentono di allungare il piano d'appoggio sino a circa 26 metri con portata di 55 tonnellate, superando la difficoltà principale di questo genere di trasporti data dall'impossibilità d'appoggio se non sulle due estremità di ciascun pezzo.

"Facendo leva sulle competenze e la capacità progettuale nel trovare la migliore soluzione di trasporto anche fuori misura, siamo intenzionati a sviluppare ulteriormente quest'area di mercato - ha annunciato Musso - con partenze anche programmate da altri porti italiani e non solo a Marina di Carrara in funzione delle necessità dei clienti. L'obiettivo è quello di fornire servizi di una moderna logistica integrata che riduca i traffici pesanti su tratti stradali particolarmente congestionati e poco sicuri. Come società benefit, lo facciamo con una visione di sistema che risponde a criteri di sostenibilità per i clienti e per i territori in cui operiamo".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata