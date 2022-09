Stangata in arrivo nelle bollette elettriche degli italiani, che già a partire dal mese di ottobre potrebbero aumentare del 60%. E, senza interventi del governo, addirittura del 100%.

Quanto al gas, la bolletta per gli italiani potrebbe aumentare del 70% a fine ottobre.

Sono le previsioni che fa Nomisma Energia, e la causa dei rincari è sempre la stessa: la corsa del prezzo del metano. In compenso, arriva la notizia positiva che gli stoccaggi di gas in Italia sono arrivati al 90%, l'obiettivo che si era fissato il governo. Ma il rischio razionamento non è sventato: se l'inverno sarà rigido, e se la Russia chiuderà i rubinetti, tra febbraio e marzo potrebbe diventare necessario tagliare i consumi.

I BONUS – In attesa che il nuovo governo targato Giorgia Meloni prenda possesso di Palazzo Chigi, gli italiani continuano a fare domande per ottenere gli ultimi bonus decisi da Mario Draghi. L'ultimo è quello di 600 euro per i lavoratori (due giorni fa invece è scattato quello di 200 euro per gli autonomi), che dovrebbe aiutare a pagare le bollette. Si chiamerà "bonus" 600 euro ma in effetti è quello che gli esperti definiscono un “fringe benefit”, ovverosia compensi che non vengono erogati in denaro, ma come beni e servizi che si trovano in busta paga. In questo caso riguarda il capitolo delle spese per acqua, gas e luce; un sostegno previsto nel Decreto aiuti bis. Nella sostanza, le aziende potranno aiutare i propri dipendenti nel pagamento delle bollette una sola volta e con importi che variano da 258 a 600 euro (al momento non è chiaro se nell'incentivo siano comprese le utenze intestate a coniugi e conviventi).

Per il datore di lavoro si tratta di soldi deducibili, che vanno a ridurre l'imponibile fiscale della società, mentre per il lavoratore sono somme nette, non soggette a contribuzione né a prelievo fiscale. E non esiste obbligo per l'impresa di erogare questo benefit: è il titolare a decidere chi aiutare e quale somma elargire.

Domani l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente comunicherà la nuova tariffa dell'elettricità riservata al mercato tutelato per famiglie e imprese dal primo ottobre.

